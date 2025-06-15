تموين بني سويف تضبط مصنع مشروبات غير مرخص وتنقذ الأسواق من 650 كرتونة فاسدة

ضبطت مديرية التموين بمحافظة بني سويف مصنعًا غير مرخص لإنتاج مشروبات سكرية بطعم الفواكه، بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر، حيث أسفرت الحملة الرقابية عن التحفظ على 650 كرتونة من المشروبات المنتجة داخله، والتي تبيّن عدم استيفائها للاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص بمزاولة النشاط.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضه محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، على الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في إطار الجهود الميدانية المستمرة التي تنفذها المديرية تنفيذًا لتكليفات المحافظ المباشرة بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الصناعية ومنافذ تداول السلع لحماية صحة المواطنين.

وأوضح التقرير أن المضبوطات عبارة عن مشروبات سكرية بطعم الفواكه، جرى إنتاجها داخل المصنع المخالف دون رقابة صحية أو تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع التحفظ على الكمية المضبوطة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

من جانبه، شدد محافظ بني سويف على استمرار وتكثيف الحملات التموينية، خاصة على أماكن التصنيع غير المرخص والمخازن العشوائية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس سلامة الغذاء وصحة المواطنين، مشيدًا بجهود مديرية التموين في ضبط مثل هذه المخالفات، وموجهًا بتكثيف التنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق وردع المخالفين.