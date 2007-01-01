الضفادع البشرية تواصل البحث عن طالب الهندسة الغريق بمصيف بلطيم

واصلت الضفادع البشرية بمحافظة كفر الشيخ، الأربعاء، البحث عن جثة "نور كلش"، الطالب بكلية الهندسة، الغريق بمصيف بلطيم.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تواصل واستمرار البحث عن جثمان الغريق لليوم الثاني على التوالي، بالتنسيق مع اللواء أركان حرب ياسر الأسروجي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والضفادع البشرية التابعة للقوات البحرية بقيادة اللواء محمود متكور، والمقدم أشرف سامي، والملازم أول عمرو حسن، مشيراً إلى متابعته على مدار الساعة.

وأشاد نور الدين، بدور رجال المنطقة الشمالية العسكرية، والضفادع البشرية، وجهودهم المبذولة في عمليات البحث عن الجثمان.

وقدَّم خالص الشكر والتقدير إلى اللواء ياسر الأسروجي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والضفادع البشرية بالقوات البحرية، لسرعة استجابتهم للمحافظة وأهالي الغريق، والبحث عن الفقيد بموقع الغرق.