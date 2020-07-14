هنيدي ساخرا من اعتراف زوجة ويل سميث بخيانته: قولتلك حريم لأ

امتدت موجة السخرية التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي فور إفصاح جادا بينكيت زوجة النجم العالمي ويل سميث عن خيانتها له، إلى بعض نجوم الفن وعلى رأسهم النجم محمد هنيدي، الذي يحرص دائمًا على استغلال أبرز الأحداث على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للسخرية منها على طريقته الخاصة.

ونشر "هنيدي" صورة عبر حسابه الرسمي على تويتر، ظهر فيها مشهد من فيلمه "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، أثناء تلقينه درسًا للنجم أحمد السقا عن النساء، مع تركيب وجه النجم ويل سميث على وجه السقا، موجهًا كلماته لـ"سميث": "أنا قولتلك حريم لأ، حريم لأ، متأمنش في الدنيا دي لحرمة غير أمك، ولو أبوك طلقها متأمنلهاش".

يذكر أن جادا سميث قد أكدت تصريحات الرابر أوجست ألسينا، الذي أوضح في مقابلة تلفزيونية أنه كان على علاقة عاطفية معها بموافقة زوجها ويل سميث ومباركته، وذلك عندما صدمت الأخير بعلاقتها مع ألسينا أثناء فترة انفصالهما، وبررت ذلك بأنها "كانت تشعر بالألم والانكسار وعدم الرضا في تلك الفترة".

بينما اكتفى سميث بابتسامة هادئة أحدثت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعليق بجملة مقتبسة من فيلمه "Bad Boys": "نشق الطريق معًا، ونموت معًا، زواج سيء مدي الحياة".