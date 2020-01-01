 الخارجية العراقية: نرفض قرار المُفوضية الأوروبية بشأن وضع البلاد في قائمة الدول عالية المخاطر في تمويل الإرهاب - بوابة الشروق
الأربعاء 15 يوليه 2020 10:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الخارجية العراقية: نرفض قرار المُفوضية الأوروبية بشأن وضع البلاد في قائمة الدول عالية المخاطر في تمويل الإرهاب

بغداد - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 9:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 9:46 م

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن رفض قرار المُفوضية الأوروبية بشأن وضع العراق في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال المُتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف -في بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ اليوم الاربعاء :"أن القائم بالأعمال في سفارة العراق في برلين أحمد السعديّ طلب من الجانب الألمانيّ في الاجتماع الافتراضيّ مع وزير الدولة للشُؤُون الخارجيّة في ألمانيا رفض قرار المُفوّضيّة الأوروبيّة بشأن وضع العراق في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدانة الاعتداءات العسكريّة التركيّة على السيادة العراقيّة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك