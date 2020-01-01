قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة طلب نادي الزمالك بتسجيل علامة "نادي القرن الحقيقي" كعلامة تجارية تابعة له.

وأضاف المصيلحي في لقاء أُجري معه بقناة "إم بي سي مصر"، عُرض في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء: "لا يوجد أي شيء اسمه وزارة التموين وافقت على تسجيل علامة نادي القرن للأهلي ورفضت طلب الزمالك، الأمر ليس مجرد حديث، دعوني أعطي مثالا، سيقول أي شخص إن دكتور علي هو أشطر رجل في العالم ويريد تسجيل ذلك اللقب، ستبدأ الوزارة عملها وتقوم بالبحث عن أي جهة علمية أعطت ذلك اللقب لدكتور علي، ومن ثم نقول إنه أشطر رجل في العالم من عدمه".

وأوضح أن دراسة طلب الزمالك ستستمر لنحو 6 أشهر وفقًا للقانون الدولي وليس المحلي، مردفًا: "الأهلي أحضر من الاتحاد الأفريقي بناءً على نتائج مُعينة أنه نادي القرن في هذا الأمر وإن لم أكن مُخطئاً كان ذلك في عام 2007 ثم قدم ذلك وتم البحث وتأكدنا من مصادر هذه المستندات ثم تم تسجيل هذا الشعار".

واستطرد وزير التموين: "نادي الزمالك وكل التقدير له تقدم رئيسه بطلب أن يُسجل هذا الأمر وجاري البحث وإذا كان هناك مستندات تُثبت صحة ذلك فسيتم وإن لم تكن هناك مستندات لن نعتمد الطلب لأن كل ما يُسجل هنا يُسجل في الخارج، فهناك فارق بين تسجيل طلب وبين الحصول على علامة، تسجيل الطلب والإعلان عنه هو إجراء إداري بحت".

وذكر أن فكرة العلامة التجارية موجودة منذ 80 عامًا، وأن مصر ممُثلة في الاتحاد العالمي للعلامات التجارية والنماذج الصناعية، موضحًا أنه يمكن لأي شخص التقدم بطلب لتسجيل علامة تجارية، على أن تدرس الجهات المختصة الطلب لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون الدولي وليس المحلي، وبناءً على البحث والتدقيق تُمنح العلامة التجارية".

كان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضي، تسجيل شعار ناديه "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، في وزارة التموين.

وطالب رئيس الزمالك في فيديو بثه عبر صفحته على موقع "يوتيوب"، نظيره محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بإزالة جميع اللافتات التي تشير إلى أن الأهلي هو نادي القرن.

