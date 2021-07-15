اليابان: إصابة رياضي أجنبي بفيروس كورونا قبل بدء أولمبياد طوكيو

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، أن رياضيا أجنبيا ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عقب دخوله إلى اليابان.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس، أن اللجنة لم تكشف عن أي معلومات شخصية حول المصاب أو الرياضة التي سينافس بها أو جنسيته، إلا أنها قالت إنه تم وضع الرياضي في الحجر الصحي لمدة 14 يوما الأمر الذي يعني أنه سيظل في عزلة حتى عندما تبدأ دورة الألعاب.

وأضاف التلفزيون أن هذه تعد المرة الأولى التي يثبت فيها الإصابة بفيروس كورونا لرياضي أجنبي كان مقيما أو متوجها إلى منشأة تديرها اللجنة المنظمة.

ومن المقرر إقامة أولمبياد طوكيو خلال الفترة من 23 من شهر يوليو الجاري، حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل، تليها دورة الألعاب البارالمبية، لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تجرى في الفترة من 24 أغسطس حتى الخامس من سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، تخطط وزارة الصحة اليابانية لخفض الحد الأدنى للفئة العمرية لمن يحق لهم الحصول على لقاح (موديرنا) المضاد لفيروس كورونا إلى 12 عاماً، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الخطة.

ونقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية عن المصادر، قولها إنه من المقرر أن تقدم وزارة الصحة اليابانية الخطة إلى لجنة من الخبراء في وقت مبكر من الاثنين المقبل.

وأضافت المصادر المطلعة أن شركة (موديرنا) أكدت أن لقاحها آمن وفعال لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا من خلال تجربة سريرية أجريت في الولايات المتحدة على حوالي 3 آلاف و700 شخص.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة اليابانية خفضت الحد الأدنى للفئة العمرية لمن يحق لهم الحصول على لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى الأشخاص ما بين 12 إلى 16 عاماً، وكانت اليابان قد أعلنت موافقتها على استخدام لقاح موديرنا مايو الماضي.