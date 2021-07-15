وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتحية والتقدير والاعتزاز لفضل الله على مصر ومواطنيها، داعيًا للنظر إلى تجارب الدول المجاورة وكيف أن الله يحمي مصر وينجيها من كل شر وسوء".



وأضاف في كلمته في احتفالية المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، مساء الخميس: «لما كنت أمشي وأشوف مناطق ظروفها صعبة كنت باحلم تتغير، وكنت أقول لو معايا 100 مليار هاغير الكلام ده، وقالولي لو معاك الفلوس ده مش هتعمل كده».



وتابع: «ربنا قالي هخلي معاك البركة، هتعمل إيه، هل هتغير وتراضي الناس وتصلح أحوالهم وتسعدهم.. إن شاء الله نقدر جميعًا نحقق الحلم ده».



وشهدت احتفالية مبادرة حياة كريمة عددًا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح «حياة كريمة» وبداياتها وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية.



ومشروع تطوير قرى الريف المصري أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، ويأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تطوير جميع جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين.



ويهدف المشروع إلى تحديث مختلف جوانب الحياة لـ 4 آلاف و584 قرية في جميع المحافظات، تضم 58 % من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية حوالي 700 مليار جنيه، ويركز على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وجميع القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل، بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المتخصصة بالدولة، على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.