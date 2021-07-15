الصحة العالمية: استبعاد نظرية تسرب كورونا من أحد المختبرات كان سابقا لأوانه

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه كان من السابق لأوانه استبعاد الرابط المحتمل بين جائحة كورونا، وتسرب الفيروس من أحد المختبرات، دون أدلة كافية.



وأشار جيبريسوس - خلال إحاطة - إلى أن النظرية القائلة إن (كوفيد-19) نشأ من المختبر "ممكنة"، في تصريحات تتناقض مع تقرير منظمة الصحة العالمية المثير للجدل الذي وصف الفرضية بأنها "غير مرجحة للغاية".



واستشهد بتجربته كفني مختبر وعالم مناعة، قائلاً إن "حوادث المختبر تحدث، وهذا أمر شائع، لذا فإن التحقق مما حدث خصوصًا في مختبراتنا مهم لاستنتاج سبب انتشار الوباء".



وقال مدير الصحة العالمية، في إشارة إلى النظرية: "إذا حصلنا على معلومات كاملة، يمكننا استبعاد ذلك"، مضيفًا "أنه في أي حالة تفشى، عليك أن تذهب وتفهم الأصول، نحتاج إلى معرفة ما حدث من أجل منع حدوث ما يلي".



ودعا الصين والدول الأعضاء الأخرى إلى التحلي بالشفافية والتعاون مع العلماء والمسؤولين الذين يحاولون تحديد كيفية بدأ الوباء، بما في ذلك من خلال توفير البيانات الأولية.



وتم توثيق أول حالة (كوفيد-19) في مدينة ووهان الصينية.



وقال جيبريسوس مع تجاوز عدد الوفيات العالمية 4 ملايين الأسبوع الماضي: "أعتقد أننا مدينون بالملايين الذين عانوا والملايين الذين ماتوا حقًا لفهم ما حدث".



وأضاف : "آمل أن يكون هناك تعاون أفضل ولدينا تواصل مستمر مع الصين وكذلك مع الدول الأعضاء، وسيكون هناك تعاون أفضل للوصول إلى حقيقة ما حدث".



من جانبه، أيد وزير الصحة الألماني، ينس سبان، تصريحات جيبريسوس، وطالب بإجراء مزيد من التحقيقات في أصل (كوفيد-19).