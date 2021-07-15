قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن قلق المصريين من قضية سد النهضة "قلق مشروع" طالبا الحديث عن الموضوع بعقل وهدوء ودون انفعال.

وأضاف: نتعامل في كل قضايانا بعقل راشد وتخطيط عميق، وعمرنا ماعشنا الوهم ولا نقدم الوهم للمصريين، وعمرنا بفضل الله ما حاولنا ندغدغ مشاعر الناس.

فالقلق اللي المصريين قلقانين منه في موضوع المياه (سد النهضة) هو قلق مشروع.

وخاطب الجماهير: مش انتو أمنتوني عليها؟

فردت الجماهير هاتفة: معاك يا ريس

واستطرد: يارب يعينني على هذه الأمانة.

وأضاف: لما اتكلمنا في الموضوع ده مع الإثيوبيين والسودانيين كنا بنتكلم اننا عايزين نهر النيل نهر للشراكة والخير، وأكدنا إننا مش عايزين الخير لينا لوحدنا، لا الخير للكل.

ولو كنتو بتقولوا ان السد ده هيوفر التنمية والكهرباء لكم، ونحن معكم في كل ما يساهم في رفاهية الشعبين الإثيوبي والسوداني.

واستدرك: التخريب والتدمير استثناء، والتنمية والبناء هو الأصلح.

واستطرد السيسي: لدينا في مصر قدرات مختلفة ونحاول توفيرها لأشقائنا جميعا في القارة الأفريقية، بس بشرط إن محدش يقرب من المياه بتاعت مصر.

طيب أنا بقول ده ليه؟ أنا أعيد الأمور إلى بساطتها، ومصر لم تكن أبدا تسعى للتهديد والتدخل في شئون الدول.

والكلام اللي قلنا عليه هو قبول التنمية للإثيوبيين مع عدم المساس بالمياه الخاصة بمصر.

وطلبنا اتفاقا قانونيا ملزما لنا جميعا ينظم هذا الموضوع لملء وتشغيل سد النهضة.

وتحركنا في هذا المسار ومازلنا متحركين فيه، وتحركنا الأخير في مجلس الأمن يهدف لوضع القضية على أجندة الاهتمام الدولي.

وذكر أن: الموضوع مترتب كويس.. وماشيين فيه بشكل جيد.. وفي كلام اقدر اقوله وكلام مش هقدر اقوله.. وكلام بنعمله جوه بلدنا لأخذ أسباب الحفاظ على المياه في مصر والاستفادة القصوى منها.. مثل مشروع تبطين الترع الذي رصدنا له 60 مليار جنيه ومشروع تنقية المياه.

يعني عايز اقول اننا خدنا بالأسباب في كل شيء.

ثم نقول للآخرين: انتو تعيشوا واحنا نعيش.. ومصر دولة كبيرة.. ولا يليق بنا كمصريين أن نقلق أبدا.. لا يليق أن نبالغ في القلق.