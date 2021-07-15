 وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يعرض الخطة الاستثمارية لتطوير المراكز - بوابة الشروق
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وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يعرض الخطة الاستثمارية لتطوير المراكز

محمود زكريا:
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 3:08 م | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 3:08 م

عرض الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، خطة مديرية الشباب والرياضة ورؤيتها للتطوير، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير الهيئات الرياضية والشبابية على مستوى الدولة لتقديم خدمات أفضل للشباب وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في الأنشطة والمنافسات.

جاء ذلك في الاجتماع برئاسة الدكتور أشرف البيجرمي، رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية وبحضور مصطفى عبد المعين مندوب وزارة التخطيط .

وعرض الصبروط والمهندسه شيماء عاصم، مدير الإدارة الهندسية بالمديرية، الخطط الإضافية والاستثماريه لتطوير مراكز شباب القليوبية حتى عام 2025.

وأكد الصبروط، ضرورة الوضع في الاعتبار وجود هيئات لديها ما يكفي من الموارد التي تصلح لتطوير منشاتها دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية، منوها بضرورة التوسع في التعاون بين الوزارة والشراكات المجتمعية للتطوير لما لها من دور داعم في دفع عملية تطوير المراكز .

تناول الاجتماع خطط مديريات الشباب والرياضة حتى عام 2025 وضرورة التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والمديريات لتحديد أولويات مراكز الشباب في التطوير .

 


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