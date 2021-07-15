رئيس جامعة كفر الشيخ عن ابتكار طلاب روبوت ذكي: الفضل يعود للرئيس

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الفضل في ابتكار طلاب كلية الهندسة والمعلومات جهاز روبوت ذكي يقدم المشويات في المقاهي ضمن سبل التغلب على تفشي فيروس كورونا، يعود للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن الرئيس السيسي أعطى منذ توليه حكم البلاد، أولوية قصوى للتعليم، لافتًا إلى أن الرئيس دائمًا ما يوجه بتوفير كل الإمكانيات للجامعات والطلبة ليكون التعليم تطبيقيًّا حقيقيًّا وراقيًّا وذا جودة عالمية.

وأوضح أن خريج الجامعات المصرية أصبح منافسًا لسوق العمل على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، لافتًا إلى ضخ الدولة استثمارات ضخمة في مجال البحث العلمي بالجامعات، وهو ما قاد إلى توفير الإمكانيات اللازمة للعملية التعليمية، مؤكدًا أن مستوى جامعة كفر الشيخ يفوق المستوى العالمي.

ووصف دسوقي، الطلاب الذين ابتكروا جهاز الروبوت بأنهم مبدعون ومبتكرون، مشددًا على أن توفير الإمكانيات وإتاحة التحفيز المناسب يدفعهم نحو الابتكار، لا سيّما من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في برمجة الآلة وتحليل البيانات الضخمة.

وأشار إلى أن الجامعة ممثلة في أعضاء هيئة التدريس تحرص على تكون مشروعات التخرج تطبيقية تحل مشكلات حقيقية وقائمة في المجتمع.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت ابتكار طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ روبوت ذكي وآلة تصنيع مشروبات ذكية وقائمة إلكترونية لمواجهة فيروس كورونا كمشروع تخرج.

وبحسب الوزارة، يقدم الروبوت المشروبات للمترددين على المقاهي من خلال طاولة يتم وضع المشروبات عليها وتوجيهه لتقديمها؛ وذلك لمجابهة كوفيد 19، ومساعدة أصحاب الأعمال المتضررين من الحظر أثناء انتشار جائحة كورونا للحد من الإصابات الناتجة من التعامل المباشر بين العميل والعمالة البشرية.