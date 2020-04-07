ضبط 12 شخصا بحوزتهم مواد مخدرة حال توزيعها بمنطقة زهراء مدينة نصر في القاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على ١٢ متهما وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة بغرض ترويجها بمنطقة زهراء مدينة نصر بالقاهرة.

نشر أحد المواطنين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديوهين لبعض الأشخاص أثناء قيامهم بالتعاطي والإتجار في المواد المخدرة.

واستهدفت قوات الأمن البؤر الإجرامية التى تقوم بالترويج للمواد المخدرة بالمنطقة المشار إليها بعدة حملات أمنية كان آخرها الأحد الماضي، وأسفرت عن ضبط 12 متهم من العناصر الإجرامية حال قيامهم بترويج وبيع المواد المخدرة وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.