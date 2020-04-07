 ضبط 12 شخصا بحوزتهم مواد مخدرة حال توزيعها بمنطقة زهراء مدينة نصر في القاهرة - بوابة الشروق
الخميس 15 يوليه 2021 7:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟

النتـائـج تصويت

ضبط 12 شخصا بحوزتهم مواد مخدرة حال توزيعها بمنطقة زهراء مدينة نصر في القاهرة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى عطية
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 7:04 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 7:04 ص

ألقت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على ١٢ متهما وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة بغرض ترويجها بمنطقة زهراء مدينة نصر بالقاهرة.

نشر أحد المواطنين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديوهين لبعض الأشخاص أثناء قيامهم بالتعاطي والإتجار في المواد المخدرة.

واستهدفت قوات الأمن البؤر الإجرامية التى تقوم بالترويج للمواد المخدرة بالمنطقة المشار إليها بعدة حملات أمنية كان آخرها الأحد الماضي، وأسفرت عن ضبط 12 متهم من العناصر الإجرامية حال قيامهم بترويج وبيع المواد المخدرة وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك