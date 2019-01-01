هايتي: لم يتم تحديد هوية العقول المدبرة لاغتيال رئيس البلاد

صرح وزير الانتخابات ماتياس بيير أنه بعد مرور أسبوع من مقتل رئيس هايتي جوفينيل مويس ، لم يتم بشكل علني تحديد العقول المدبرة الحقيقية للجريمة أو اعتقالها .

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اعتقلت هايتي أكثر من 20 شخصا ، وأصدرت أوامر اعتقال بحق خمسة آخرين على الأقل ، على صلة بـالجريمة، بما في ذلك عضو سابق بمجلس الشيوخ في هايتي.

ونقلت بلومبرج اليوم الأربعاء عن بيير قوله : "إذا نظرت إلى ملفات هؤلاء الأشخاص ، وأنا أعرف بعضهم جيدًا ، لا أعتقد أنهم الشخصيات الهامة المسؤولة عن جريمة الإغتيال أو التي وقفت وراءها ".

في مقابلة هاتفية.قال " بالتأكيد ، أعتقد أن لديهم صلات بأشخاص أقوياء ، وأعتقد أن التحقيق سيقودناإليهم".

ووفقا لشرطة هايتي، داهمت فرقة اغتيالات من 28 شخصا بقيادة جنود كولومبيين سابقين منزل مويس وأطلقوا النار عليه 12 مرة مساء الأربعاء الماضي.