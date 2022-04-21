السفير الروسي في لندن: الصراع في أوكرانيا قد ينتهي قريباً

قال السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، إن الأسلحة التي قدمتها المملكة المتحدة تُستخدم الآن لقصف المدنيين في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تنتهي قريباً.

وقال كيلين - في تصريح لشبكة (سكاي نيوز) الإخبارية البريطانية اليوم /الخميس/ - إن "الصراع سينتهي، وربما ينتهي قريباً، لأن المملكة المتحدة ستتفهم أنه لا توجد إمكانية للفوز على روسيا".

وأضاف كيلين أن الصراع في أوكرانيا "سوف يستمر إذا استمرت المملكة المتحدة في إمدادها بالأسلحة، والتي تُستخدم الآن أيضًا في قصف المدن والمدنيين في دونباس ومناطق أخرى"، على حد وصف الدبلوماسي الروسي.