البدري يضم الشعلالي لجهازه الفني في وفاق سطيف

أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري تشكيل الجهاز الفني لفريقه الأول، بعد التعاقد مع المدرب المصري حسام البدري.

وقرر حسام البدري ضم التونسي أنيس الشعلالي لجهازه الفني في وفاق سطيف، ليواصل اصطحابه في الأجهزة الفنية التي يشكلها الأول خلال المواسم الماضية بمختلف الأندية والمنتخبات.

وجاء في بيان رسمي من وفاق سطيف: "تعاقد النادي عشية أمس، بشكل رسمي مع المدرب المصري حسام البدري للاشراف على الجهاز الفني للفريق الأول، وسيكون مرافقا في تجربته مع نادينا بكل من نصر الدين صادي، مساعد مدرب، وأنيس الشعلالي، محضر بدني، ومراد دلهوم، مديرًا للكرة ومنسق بين اللاعبين والإدارة، وهادي محمد علي، محلل فيديو".

وكان نادي وفاق سطيف قد أعلن أمس الخميس التعاقد بشكل رسمي مع حسام البدري، مديرًا فنيًا للفريق بعقد لمدة موسمين.