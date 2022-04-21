أحمد يحيى بعد هتافات جماهير الاتحاد: «مش هلعب كورة تاني»

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روى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سيراميكا كليوباترا، لحظات البكاء الهيستيري لأحمد يحيى حارس الاتحاد السكندري خلال مباراة الفريقين بالدوري مساء الخميس.

وهتفت جماهير الاتحاد السكندري بشدة ضد أحمد يحيى بعد تلقي شباكه الهدف الخامس في مباراة سيراميكا كليوباترا، ليطلب الحارس استبداله قبل نهاية المباراة بربع ساعة.

ودخل أحمد يحيى في نوبة بكاء هيسترية وسط مواساة لاعبي الفريقين له واحتواء الجهاز الفني للاتحاد السكندري.

ويعاني أحمد يحيي من حالة نفسية سيئة خلال الأيام الأخيرة عقب وفاة شقيقه الأكبر سعيد، واصراره خوض المباراة أمام سيراميكا.

وقال أحمد ناجي خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس :«أحمد يحيى ظل يصرخ لحظة استبداله ويردد (مش هلعب كورة تاني.. هبطل كورة خلاص).

وأضاف ناجي:«أحمد يحيى حارس خلوق وموهوب والجميع احتواه اليوم وبالطبع أنا ضد اعتزاله وبالتأكيد سيتراجع عن قراره».

وأنهى تصريحاته مبديًا استياءه من الهتافات التي لم تراعي شعور حارس الاتحاد السكندري بعد وفاة شقيقه.