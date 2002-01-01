عمرو دياب يطرح أغنية زمن المجاملة

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طرح الفنان عمرو دياب أحدث أغنياته "زمن المجاملة" وذلك عبر تطبيق أنغامي.

أغنية "زمن المجاملة" كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكساچ و ديچتال ماستر امير محروس.

وأحيا عمرو دياب، أمس حفل افتتاح موسم الجيمرز بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتفاعل الجمهور مع أغاني الهضبة الجديدة وهي " ب وح وب وك" وأغنية "ناس حلوة" و "وزير السعادة".

يذكر أن الميجا ميكس الذي طرحه عمرو دياب مؤخرا ويضم يضم اغاني "ناس حلوة"، "ب وح وب وك"، و"وزير السعادة" قد تصدر قائمة توب أنغامي في مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر ليصبح الأعلى استماعا على مستوى الوطن العربي منذ طرحه.