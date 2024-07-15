انتشال جثة طفل ألقى بنفسه في ترعة بحر يوسف بالفيوم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالفيوم، من انتشال جثة طفل ألقى بنفسه في بحر يوسف؛ لمروره بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من الأهالي، بقيام طفل يبلغ من العمر 15 سنة، بإلقاء نفسه من أعلى كوبري باغوص في بحر يوسف.

وانتقلت الشرطة وقوات الإنقاذ النهري، إلى موقع البلاغ وقامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال الجثة بعد محاولات بحث استمرت لساعتين.

وكشفت التحريات الأولية لمباحث قسم ثان الفيوم والتي قادها العقيد محمود هيبه مفتش المباحث، والرائد هشام حسن، وأشرف عليها اللواء حسام أنور مدير مباحث المحافظة، أنه بسبب أزمة نفسية اتجه الطفل إلى كوبري باغوص بمحيط بحر يوسف بمدينة الفيوم، وألقى بنفسه لينهي حياته.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.