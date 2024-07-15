السعودية تدين محاولة اغتيال ترامب

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أعربت السعودية، يوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدة تضامنها التام مع الولايات المتحدة ورفضها لأشكال العنف كافة.



وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "تعرب السعودية عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاعتداء على حياة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وتضامنها التام مع الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس السابق وأسرته، مؤكدة رفضها لأشكال العنف كافة".

وعبّرت السعودية عن "تعازيها لأسرة الشخص المتوفى، وللشعب الأمريكي الصديق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

وتعرض ترامب يوم أمس السبت لمحاولة اغتيال بإطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمته أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا.

هذا وأعرب زعماء العالم عن صدمتهم جراء إصابة دونالد ترامب، فيما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر أنه تم العثور على عبوات ناسفة في سيارة المشتبه به في محاولة الاغتيال.