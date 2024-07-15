الدفاع المدني بغزة: انتشال 400 شخص بين شهيد ومصاب في المواصي غرب خان يونس

أكد الدفاع المدني بغزة أنه بعد انتهاء عملية البحث في المواصي انتشلت الطواقم 400 شخص بين شهبد ومصاب، موضحا أن القصف دمر 1200 خيمة ومقرا لتوزيع مساعدات خيرية ومحطة تحلية مياه.

وفي تحديث للوضع الميداني القائم حاليا بقطاع غزة حتى الساعة 09:00 مساء، ذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل أنه تم "استهداف مدرسة أبو عريبان بمنطقة النصيرات والتي تأوي آلاف النازحين ما أدى إلى استشهاد 15 شخصا جلهم من الأطفال والنساء".



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة: "ارتفاع عدد شهداء مجزرة مواصي خان يونس إلى 90 وأكثر من 300 مصاب جُلهم من الأطفال والنساء، كما تم انتشال أكثر من 10 ضحايا من منطقة تل الهوا والصناعة، ولا زال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض والعشرات مصيرهم مجهول ".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي انسحب من منطقة تل الهوا وهناك خطر كبير من الوصول لشارع 8، فيما لازالت المدفعية تضرب بمنطقة محيط السرايا، وطائرات كواد كابتر تطلق النار باتجاه المواطنين بمختلف مناطق قطاع غزة وخصوصا المناطق التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية".

وأوضح أن عدد شهداء مجزرة الشاطئ إرتفع إلى 22 ولا زال هناك إصابات خطيرة، كما تم استهداف عدة منازل مأهولة بالسكان بمدينة غزة ( الحداد - الغفري- ابو يوسف - حجي ) وارتقاء 21 شهيدا وأكثر من 40 مصابا".

وأضاف: "تم استهداف مجموعة مواطنين بمنطقة الزوايدة بجوار بئر أبو صلاح وانتشال شهيد وعدد من الجرحى، واستشهاد المواطن مؤيد ناهض الحلو بمحيط برج السوسي بمنطقة الصناعة بعد استهدافه بطائرات الاحتلال الإسرائيلي".

هذا وأكد الدفاع المدني بغزة أنه "بعد انتهاء عملية البحث في المواصي انتشلت الطواقم 400 شخص بين شهيد ومصاب"، موضحا أن "القصف دمر 1200 خيمة ومقرا لتوزيع مساعدات خيرية ومحطة تحلية مياه".

وأدان الدفاع المدني بغزة "إصرار الاحتلال على استهداف المدنيين ورفض التنسيق لدخول وإخراج المصابين والشهداء".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على مختلف مناطق قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفا دمارا وعشرات الآلاف من الضحايا.