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قال وزير الطاقة الكازاخستاني يرلان أكينزهينوف، خلال اجتماع الحكومة، إن بلاده تتوقع إنتاج 96.2 مليون طن نفط خام خلال العام الحالي، مع تصدير حوالي 20.7 مليون طن منها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى ارتفاع إنتاج النفط في كازاخستان خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11.6% سنويا إلى 49.9 مليون طن.

وفي الوقت نفسه، زادت صادرات كازاخستان من النفط وهي أكبر منتج للخام في آسيا الوسطى بنسبة 11.9% إلى 39.6 مليون طن خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي.

وبلغت صادرات كازاخستان من النفط خلال العام الماضي 68.6 مليون طن، في حين بلغ إنتاجها 87.7 مليون طن.

وفي الشهر الماضي كشفت شركة "كاز موناي جاس" الحكومية الكازاخستانية للنفط والغاز عن اعتزامها زيادة صادراتها من النفط لألمانيا من 1.5 مليون طن في 2024 إلى مليوني طن في العام الجاري.

ويتم تصدير النفط من كازاخستان إلى ألمانيا عبر خط أنابيب دروجبا، الذي يمر عبر أراضي روسيا.

واعتمدت ألمانيا بصورة متزايدة على النفط الخام من كازاخستان في إطار جهود تقليل اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.