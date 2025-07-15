البنك المركزي في صنعاء يعلن إصدار عملة ورقية جديدة فئة مائتي ريال

أعلن البنك المركزي اليمني، الخاضع لسيطرة الحوثيين، اليوم الثلاثاء، طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة "مائتي ريال" للتداول، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، بعد أيام من إصدار عملة معدنية جديدة فئة 50 ريالا.

وقال البنك، في بيان صادر عنه، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لخطته الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي؛ بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية التي تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن هذا الإصدار سيُخصص إلى جانب الفئات المعدنية المُصدرة مؤخرًا لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة فئة المئتين والخمسين ريال وما دونها؛ حرصًا من البنك على استخدام أدواته بما يخدم أبناء الشعب دون أن يترتب على ذلك إضافة أي كتلة نقدية أو تأثير على أسعار الصرف.

وأوضح أنه تم تصميم وطباعة هذا الإصدار "وفق أحدث الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية الخاصة بطباعة الأوراق النقدية "البنكنوت"، وأنها تتمتع بمزايا أمنية مكونة من عدة مستويات".

ولفت إلى أنه وانطلاقًا من مسئولية البنك تجاه حقوق ومصالح أبناء الشعب في جميع أنحاء اليمن فقد تم تأجيل طرح هذا الإصدار رغم جاهزيته منذ فترة؛ كفرصة لتنفيذ استحقاقات السلام وفق خارطة الطريق.

ويأتي هذا بعد يومين من إعلان البنك الخاضع لسيطرة الحوثيين، عن سك عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالا.

واعتبر البنك المركزي اليمني، الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية في مدينة عدن جنوبا، إقدام الحوثيين على سك عملة معدنية مزورة يُعد تصعيدا خطيرا، ويطيح بإعلان المبعوث الأممي الصادر في يوليو من العام الماضي بخفض التصعيد الاقتصادي.