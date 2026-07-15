استياء محافظ دمياط من تدني مستوى النظافة خلال جولة ليلية مفاجئة

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة مسائية مفاجئة بمدينة دمياط، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة.

وأوضح بيان أصدره ديوان عام محافظة دمياط، مساء أمس الثلاثاء، أن المحافظ تفقد طريق كورنيش النيل وعددًا من شوارع المدينة سيرًا على الأقدام، حيث تابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأبدى استياءه الشديد من تدني مستوى النظافة، موجّهًا بتكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم، وتنظيم ورديات عمل لعمال النظافة، لضمان الارتقاء بالمظهر الحضاري لشوارع المدينة.

وخلال الجولة، استدعى المحافظ سيارات وعمال قطاع الإشغالات التابع للوحدة المحلية، وقاد حملة موسعة لرفع الإشغالات بالشارع الجديد، وسوق الحسبة، وسوق السمك، حيث تمت إزالة التعديات التي تعوق حركة المواطنين، مع التشديد على التصدي لكافة صور الإشغالات والمخالفات، وتحقيق الانضباط بالشوارع.

وأكد محافظ دمياط أن الجولات الميدانية المفاجئة ستتواصل بمختلف مدن ومراكز المحافظة لمتابعة الأداء على أرض الواقع، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير في مستوى الخدمات، وموجّهًا رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية للنظافة ورفع الإشغالات، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري لشوارع المحافظة.