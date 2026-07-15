مسؤول أمريكي: أمريكا تشن غارات جديدة على إيران قبيل إعادة فرض الحصار

شن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الضربات على أهداف عسكرية في إيران، قبل ساعات قليلة من بدء سريان الحصار مرة أخرى على الموانئ الإيرانية.

أعلن ذلك مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، نظراً لحساسية العملية العسكرية.

وأوضح المسؤول أن الهدف من هذه الضربات هو القضاء على التهديدات الناشئة. وتعد هذه الضربات أحدث جولة من المناوشات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي بدأت الأسبوع الماضي على خلفية الهجمات الإيرانية على سفن تجارية في مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تراجع عن خططه لفرض رسوم على السفن التي تستخدم مضيق هرمز، مصرحاً اليوم الثلاثاء بأن دول الخليج ستستثمر بدلاً من ذلك في الولايات المتحدة. وقد أدت موجة أخرى من الضربات الأمريكية على إيران، والهجمات الإيرانية على السفن وحلفاء الولايات المتحدة، إلى انهيار اتفاق السلام المؤقت.

وكان من المفترض أن يعيد هذا الاتفاق فتح ممر مائي حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وأن يمنح المفاوضين الوقت الكافي للتوصل إلى حل دائم للحرب. إلا أن القتال عاد ليُشعل المنطقة من جديد، مهدداً الاقتصاد العالمي، وموجهاً تحذيرات لشركات الطيران التجارية.

ومن جهة أخرى قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، في مقابلة بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تسعى لمنع طهران من ممارسة ما وصفه بـ "السيادة الفعلية" على مضيق هرمز.