عميد علوم الرياضة بجامعة طنطا: لدينا برامج خاصة في الإعداد البدني والنفسي وتحليل الأداء

قال الدكتور هاني سعيد، عميد كلية علوم الرياضة بجامعة طنطا، إن تغيير مسمى الكلية يعكس التطور الذي شهدته الدراسة، إذ لم يعد دورها يقتصر على إعداد معلم التربية الرياضية، وإنما لديهم برامج خاصة في مجالات متعددة، منها التدريب والإدارة الرياضية، والإعداد البدني، والإعداد النفسي، وتحليل الأداء، إلى جانب معلمي ذوي الهمم.

وأضاف "سعيد"، عبر برنامج "مساء dmc”، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة “DMC”، أمس الثلاثاء، أن الكلية تعتمد على التدريب العملي، حيث يتوجه طلاب تخصص التدريب في الفرقتين الثالثة والرابعة إلى الأندية لاكتساب الخبرة العملية، وهو ما يتيح لبعضهم فرص عمل بنظام الدوام الجزئي داخل الأندية.

وتابع أن الكلية تنفذ عددًا من المشروعات الطلابية، من بينها مشروع لاكتشاف المواهب في كرة القدم، يعتمد على إجراء اختبارات داخل المدارس لاختيار العناصر المميزة، ثم إعداد قاعدة بيانات باللاعبين وإرسالها إلى أندية محافظة الغربية للتواصل معهم والاستفادة من مواهبهم.

وأكد على أن اكتشاف الموهوبين يتطلب وجود مدرب مؤهل يمتلك المعرفة العلمية والقدرة على استخدام أحدث أساليب الانتقاء، مشيرًا إلى أن هذا يعد أحد الأهداف الرئيسية للكلية، التي تسعى إلى تخريج مدربين على درجة عالية من الكفاءة في مختلف الألعاب الرياضية، وليس كرة القدم فقط.