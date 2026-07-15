شباب ورياضة مطروح: انطلاق دورة كأس المحبة الصيفية للناشئين بمركز شباب التنمية الشبابية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح انطلاق دورة كأس المحبة الصيفية، اليوم، بمركز شباب التنمية الشبابية بمطروح، بهدف المساهمة في توسيع قاعدة المشاركة بين النشء والشباب.

وأوضح الدكتور وليد رفاعي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، في بيان إعلامي، أن الدورة تُقام للناشئين برعاية مركز شباب التنمية الشبابية بمطروح، بقيادة الكابتن بازوكا والكابتن سعيد العسال، المدير التنفيذي، وبالتعاون مع نادي مطروح بقيادة الكابتن حمد فرج، رئيس مجلس إدارة النادي، والكابتن عبد الله حلومة، المشرف على الدورة من جانب مركز التنمية الشبابية بمطروح، وذلك بهدف اكتشاف المواهب وتنمية قدرات النشء.