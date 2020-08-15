 إنقاذ سفينة ركاب ألمانية بعد جنوحها في ميناء بريمن وعلى متنها 170 راكبا - بوابة الشروق
السبت 15 أغسطس 2020 10:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

إنقاذ سفينة ركاب ألمانية بعد جنوحها في ميناء بريمن وعلى متنها 170 راكبا

بريمن - د ب أ
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 9:25 م | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 9:25 م

جنحت سفينة ركاب ألمانية في بحر فاتنمير بمنطقة بحر الشمال في المنطقة الواقعة ضمن ولاية شليزفيج هولشتاين شمالي ألمانيا وعلى متنها 170 شخصا بعد ظهر اليوم السبت.

وأعلنت الجمعية الألمانية لإنقاذ السفن مساء اليوم السبت أن السفينة دخلت إلى هذا الوضع السيء عند جزيرة بيلورم ببحر الشمال.

وأقدمت جمعية الإنقاذ على مباشرة عملها بعد أن عجز طاقم سفينة الركاب التي يطلق عليها "الصقر رقم خمسة" عن إنقاذها بأنفسهم.

وقامت شركة الإنقاذ بتحرير السفينة التي يصل طولها إلى 36 مترا بمساعدة طراد إنقاذ .

ولم يتعرض الركاب المائة والسبعون وبينهم خمسون طفلا لأية أخطار خلال عملية الإنقاذ.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك