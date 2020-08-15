إنقاذ سفينة ركاب ألمانية بعد جنوحها في ميناء بريمن وعلى متنها 170 راكبا

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جنحت سفينة ركاب ألمانية في بحر فاتنمير بمنطقة بحر الشمال في المنطقة الواقعة ضمن ولاية شليزفيج هولشتاين شمالي ألمانيا وعلى متنها 170 شخصا بعد ظهر اليوم السبت.

وأعلنت الجمعية الألمانية لإنقاذ السفن مساء اليوم السبت أن السفينة دخلت إلى هذا الوضع السيء عند جزيرة بيلورم ببحر الشمال.

وأقدمت جمعية الإنقاذ على مباشرة عملها بعد أن عجز طاقم سفينة الركاب التي يطلق عليها "الصقر رقم خمسة" عن إنقاذها بأنفسهم.

وقامت شركة الإنقاذ بتحرير السفينة التي يصل طولها إلى 36 مترا بمساعدة طراد إنقاذ .

ولم يتعرض الركاب المائة والسبعون وبينهم خمسون طفلا لأية أخطار خلال عملية الإنقاذ.