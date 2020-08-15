قطاع الأعمال: وجود صناعات مغذية يعد أساسا لعمل المصانع بالدولة

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن سوق السيارات يكبر بالصناعات المغذية للسيارات، مشيرًا إلى أن وجود صناعات مغذية أساس لعمل المصانع بالدولة.

وأضاف توفيق، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن مصر تستهدف إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية، خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن إنتاج 25 ألف سيارة هو الحد الأدنى لتجنب الخسارة.

وأشار إلى أن الوزارة بحثت المطلوب حتى يتحول المواطنون إلى قيادة السيارة الكهربائية، قائلًا إن الحوافز تم مناقشتها بمجلس الوزراء، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الوصول إلى القرار النهائي في شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح تخصيص نصف إنتاج السيارات الكهربائية لتكون سيارات أجرة، متابعًا أنه حدد مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالاتفاق مع جمعية سائق التاكسي، أماكن شحن السيارات.

وصرح بأن الوزارة تتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، للاتفاق على تسعيرة الكهرباء والشحن، لافتًا إلى التعاون مع وزارة المالية لتوفير الدعم للسيارة الكهربائية.

وتابع وزير قطاع الأعمال، أن أي دولة في العالم تبدأ في صناعة السيارات الكهربائية تمنح دعمًا، لأن سعرها أغلى بنسبة 30% عن السيارات العادية، مستطردًا أنه سيكون هناك جانب لتمويل سيارات الأجرة واستبدالها بسيارات الأجرة الكهربائية، بالمماثلة لما حدث مع التاكسي الأبيض.