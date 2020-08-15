«أديس ستاندر»: وضع وزير الدفاع الإثيوبي قيد الإقامة الجبرية

ذكرت صحيفة "أديس ستاندر" الإثيوبية، نقلا عن ثلاث مصادر (لم تسمها) القول إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قرر وضع حليفه المقرب وزير الدفاع ليما ميجيرسا قيد الإقامة الجبرية.

وأوضحت المصادر إن رئيس الأركان الإثيوبي الجنرال آدم محمد أخبر وزير الدفاع، يوم الثلاثاء الماضى، بأنه يجب عليه "البقاء" في مقر إقامته حتى إشعار آخر.

وأكد مصدران من وزارة الدفاع الإثيوبية منع بعض موظفي الوزارة بمن فيهم سكرتيرة ميجيرسا من الوصول إلى مكتبه، الذي تم تفتيشه لاحقا من قبل أفراد من قوات الشرطة الاتحادية.

ونوهت الصحيفة إلي أنه تم تعيين ميجيرسا وزيرا للدفاع في 18 أبريل 2019، مشيرة إلي أن علاقته مع أبي أحمد توترت مؤخرا بعد أن انتقد صراحة تحرك رئيس الوزراء لتفكيك الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي لصالح حزب الازدهار الذى دشنه مؤخرا.