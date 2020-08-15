مدبولي ينقل رسالة من الرئيس السيسي للقيادة السودانية تؤكد دعم مصر للأشقاء السودانيين

نقل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للقيادة السودانية، تؤكد الحرص الشديد على تقديم كل سبل الدعم الممكن لأشقائنا السودانيين خلال هذه الفترة الدقيقة في كافة المجالات.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته الشديدة بوجوده في بلده الثاني السودان على رأس وفد رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية، موجها الشكر والتقدير لنظيره السوداني الدكتور عبدالله حمدوك على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، قائلا " هذا شيء بديهي للعلاقات التاريخية التي تربط ما بين الشعبين".

وتقدم مدبولي - في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السوداني عبدالله حمدوك في العاصمة السودانية الخرطوم - نيابة عن مصر رئيسا وحكومة وشعبا بخالص التهنئة للشعب السوداني الشقيق بمناسبة حلول ذكرى توقيع الوثيقة الدستورية التي مهدت الطريق لتشكيل الحكومة والانتقال نحو آفاق التنمية والتقدم في دولة السودان.

وقال رئيس الوزراء "أحمل رسالة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقيادات الدولة في السودان بالحرص الشديد على تقديم كل سبل الدعم الممكن لأشقائنا في هذه الفترة الدقيقة في كل مناحي القطاعات التي تخدم المواطن السوداني سواء في مجالات التعامل مع آثار الفيضانات التي حدثت، وقطاع الصحة والقطاعات التنموية المهمة على غرار قطاع الكهرباء والموارد المائية والري وكذا مجالات التجارة والصناعة".

وأضاف مدبولي قائلا "أن المرحلة القادمة لا تقتصر فقط على الكلام الجميل والأفكار الجيدة، ولكن يكون التركيز الشديد خلال المرحلة المقبلة على تفعيل كل سبل التعاون وتنفيذ المشروعات المشتركة التي تخدم مصالح الشعبين خلال القريب العاجل".. متابعا "مصيرنا واحد وبالتالي كل الحرص على دعم واستقرار وتقدم دولة السودان".