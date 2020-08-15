فض سرادق عزاء ومسرح لمواجهة كورونا بالشرقية

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، حملة مُكبرة لمنع إقامة أي نوع من السرادقات للأفراح أو للعزاء بالشوارع؛ ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد ومنع انتشاره.

أسفرت الحملة عن فض سرادق عزاء بناحية عزبة الجامع، التابعة للوحدة المحلية بقرية سعود، بمركز ومدينة الحسينية، وجرت مصادرة المعدات المضبوطة.

وجرى إزالة مسرح كان يُجهز لإقامة حفل زفاف بقرية أولاد سيف، التابعة لمركز ومدينة بلبيس، وتحررت عن ذلك المحضر اللازمة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمخالفين.