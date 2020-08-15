أرمينيا تسجل 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم السبت، تسجيل 196 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 41 ألفا و495 حالة.

وذكرت الوزارة - وفقا لما نشرته صحيفة "بانارمينيان" الأرمينية على موقعها الإلكتروني - أنه تعافى أيضا 320 شخصًا؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 34 ألفا و484 حالة.. مشيرة إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد المتوفين إلى 817 شخصا.

وأفاد المركز الأرميني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنه تم إجراء 183 ألفا و789 اختبارًا منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.