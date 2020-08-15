سوريا: مقتل وإصابة 8 أشخاص في انفجار دراجة نارية مفخخة بريف حلب

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قتل مدني وأصيب 7 آخرون بجروح؛ جراء انفجار دراجة مفخخة في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من تركيا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم السبت، أن دراجة نارية مفخخة انفجرت في مدينة جرابلس، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.

وتنتشر بالمناطق التي فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات ومتزعميها لاقتسام المسروقات والنفوذ والتحكم بمصير المدنيين.