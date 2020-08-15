نائب محافظ الفيوم يشهد استلام لحوم أضاحي مقدمة للأسر الأولى بالرعاية

شهد محمد عماد نائب محافظ الفيوم، مساء اليوم، استلام 3 أطنان من صكوك لحوم الأضاحي، كدفعة ثانية مقدمة من وزارة الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، بحضور الدكتور حسني أبوحبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والدكتورة وفاء يسري نائب مقرر المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ومديري إدارات الأوقاف بالمراكز.

وقدم نائب محافظ الفيوم، الشكر لوزراة الأوقاف، ومديرية أوقاف الفيوم، للجهود المبذوله، والدعم المستمر لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء، والأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إلى توزيع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي كدفعة أولى خلال الفترة الماضية، حيث تم توزيعها على المستحقين من الأرامل ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى استلام اليوم 3 أطنان لحوم أضاحي كدفعة ثانية، لافتاً إلى توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال إدارات الأوقاف بمراكز المحافظة المختلفة.