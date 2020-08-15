إصابة 4 فلسطينيين في قصف صاروخي ومدفعي لقوات الاحتلال على غزة

أصيب 4 فلسطينيين بجروح مختلفة في قصف شنته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي وسط وشمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت، أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين أرضا زراعية قرب منازل المواطنين شرق مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، وطفل يبلغ من العمر 11 عاما، وسيدة، بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة؛ لتلقي العلاج.

وأضافت (وفا) أن القصف الإسرائيلي تسبب في أضرار جسيمة بمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وبث حالة من الخوف في صفوف المواطنين، لاسيما الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الطيران الحربي قصف أرضا زراعية بمنطقة عزبة بيت حانون شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة سيدة بجروح بشظايا الصاروخ، نقلت على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا، لتلقي العلاج، إضافة إلى إلحاق أضرار بمنازل المواطنين المجاورة.

ويواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته لليوم الثالث على التوالي قصفه لمواقع وأراضٍ وممتلكات مدنية في غزة، ما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة، خاصة في إحدى مدارس وكالة الغوث في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما تواصل سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة وتمنع إدخال البضائع والمحروقات لأهالي القطاع، إضافة إلى تقليص مساحة الصيد في بحر غزة، لليوم الثالث على التوالي.