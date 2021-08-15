مصرع عنصر إجرامي خلال تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بقنا

لقى عنصر إجرامي مصرعه، خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا، وعثر بحوزته على سلاح ناري وذخائر.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تردد عنصر إجرامي شديدة الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة قنا، ومحكوم عليه في 3 جنايات بالسجن والسجن المؤبد في قضايا "سرقة بالإكراه- حيازة سلاح- قتل عمد"، ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس في قضيتي تبديد، وسبق اتهامه في 9 قضايا "خطف- استعراض قوة- سرقة بالإكراه- ضرب- تبديد" ببعض الأماكن بدائرة مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا.

وبتقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي لاستهدافه، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامي المذكور، وعُثر بجواره على (بندقية آلية- 2 خزينة وعدد من الطلقات من ذات العيار) ودراجته النارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.