عمان تشارك بعرض «مدق الحناء» في الدورة الحادية عشرة من مهرجان «مسرح بلا إنتاج» الدولي

يشارك العرض المسرحي (مدق الحناء) لفرقة مزون المسرحية من سلطنة عمان، ضمن العروض الأجنبية المؤهلة للمشاركة بالدورة الـ 11 من مهرجان (مسرح بلا إنتاج) الدولي، التي تقام فعالياته في الفترة من 22 أغسطس إلى 26 أغسطس الجاري بمدينة الإسكندرية، وتحمل اسم الفنان أشرف زكي.

وينافس العرض المسرحي (مدق الحناء) بجانب عدد من العروض المسرحية من عده دول عربية وأجنبية، وهى السعودية الكويت والأردن وفلسطين وتونس ولبنان وإسبانيا وإيطاليا، والعرض يحمل رؤية إبداعية معاصرة مليئة بالطقوس الشعبية العمانية، ويتناول رحلة قصصية إلى مدينة تسمى"الحناء"، وما تتعرض له من ظلم واستبداد.

العرض حظى بالمشاركة في العديد من التظاهرات والمهرجانات العربية، وحصل مؤخرا على جائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة الثالثة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي بالإمارات عام 2019، وهو من تأليف الكاتب السعودي عباس الحايك، سينوغرافيا وإخراج يوسف البلوشي.



