أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في شمال سيناء

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية أسماء أوائل طلاب الشهادة الثانوية.

ووفقا لبيان المنطقة في نتائج القسم العلمي، فقد حصل الطالب محمد جمال عبد العاطي من معهد العريش على المركز الأول 460 درجة، وعائشة إبراهيم علي من معهد ضاحية السلام على المركز الثاني631 درجة، وضحى رسمي محمود، من معهد رابعة على المركز الثالث 627 درجة، والمركز الرابع يوسف ناصر عبدالفتاح من معهد العريش على 625 درجة، وأحمد عبد الفتاح أحمد، المركز الخامس من معهد العريش على 623 درجة.

وفي القسم الأدبي حصلت الطالبة دعاء هلال محمد من معهد الضاحية على المركز الأول، 555درجة، ووداد هاني محمد، على المركز الثاني من معهد الضاحية 551 درجة، والمركز الثالث محمد فتحي أحمد من معهد بئر العبد، 548 درجة، والمركز الرابع أسماء منصور إبراهيم من معهد رابعة 547 درجة، والمركز الخامس سلسبيل أكرم محمود من معهد بئر العبد 546 درجة.