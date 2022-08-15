بوتين يهنئ القيادة الهندية بالذكرى الـ 75 لاستقلال البلاد

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الهندي دراوبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، بالذكرى السنوية الـ 75 لاستقلال الهند.



وأكد بوتين في برقية التهنئة، بحسب موقع الكرملين الرسمي، اليوم الاثنين، أن العلاقات الروسية - الهندية تتطور في روح الشراكة الاستراتيجية المميزة للغاية، حيث تتعاون موسكو ونيودلهي بنجاح في المجالات المختلفة وتتفاعلان بشكل فعال في إطار الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون والهيئات متعددة الجوانب الأخرى.



وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته بأن بلاده والهند ستضمنان بجهودهما المشتركة مواصلة تنظيم الاتصالات بين البلدين لصالح شعوبهما ولصالح تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي .



وتابع بوتين في البرقية، مخاطبا الرئيس الهندي ورئيس وزرائه: "على مدى عقود من التنمية المستقلة حققت دولتكم نجاحات معترف بها عالميا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية وغيرها.. حيث تتمتع الهند بحق بشعبية كبيرة في الساحة الدولية وتلعب دورا بناء مهما في حل القضايا الحيوية على جدول الأعمال الدولي".