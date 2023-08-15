كيبا يرتدي القميص 25 مع ريال مدريد

قدم ريال مدريد الإسباني حارسه الجديد كيبا أريزابالاجا، المنضم لصفوف الميرنجي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من تشيلسي، لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء.

وظهر كيبا رفقة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في مؤتمر تقديمه لاعبًا رسميًا بصفوف الفريق الملكي، على أن يرتدي القميص رقم 25 مع الميرنجي.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلن ريال مدريد اجتياز الحارس كيبا أريزابالاجا، الفحوصات الطبية، تمهيدا لانتقاله الرسمي لصفوف الميرنجي، ونشر الحساب الرسمي للنادي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لكيبا خلال تواجده في المستشفى، مع الإعلان عن اجتيازه للفحوصات الطبية.

وكان ريال مدريد قد أعلن، أمس الإثنين، تعاقده رسميا مع كيبا لمدة موسم على سبيل الإعارة، لتعويض الإصابة التي تعرض لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا قبل انطلاق الموسم بأيام.