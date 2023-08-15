ضبط هاربين من 35 سنة حبس ومؤبد بكفر الشيخ والمنيا

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ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن كفر الشيخ والمنيا القبض على هارب من 35 سنة حبس وهارب آخر من حكم بالمؤبد.

وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفرالشيخ- هارب من تنفيذ 122 حُكما بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 35 سنة.

كما تم ضبط شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا- هارب من تنفيذ حكم بالمؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة كابلات كهربائية"، وبحوزته (بندقية آلية وطلقات لذات العيار).

وبمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.