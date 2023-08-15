العراق يوافق على مخرجات الاتفاق العسكري مع أمريكا

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قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، تبني الاتفاق بين بغداد وواشنطن بشأن تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولي؛ للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك.

وقال اللواء يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد الليلة الماضية اجتماعا برئاسة محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة.

واستمع إلى إيجاز مفصل عن زيارة الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي إلى واشنطن بناءً على دعوة من وزير الدفاع الأمريكي.

وأضاف أن الاجتماع تناول التعاون الأمني الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي وشكل العلاقة المستقبلية بين العراق والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وتأكيد الوفد العراقي على الثوابت المتعلقة بسيادة العراق، وتنامي قدرات قواته المسلحة بمختلف صنوفها واضطلاعها بمهامّها في حماية الأمن والاستقرار وتأمين حدود البلاد.

وكشف عن استعراض وجهة النظر العراقية خلال مجريات الحوار مع الجانب الأمريكي بشأن انتفاء الحاجة؛ لوجود أي قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية.

وذكر أنه بعد اطلاع المجتمعين على مجريات الحوار، أقر المجلس الوزاري للأمن الوطني اتفاق الوفد العراقي مع الجانب الأمريكي على تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولي، للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك.

وقال المتحدث: "القائد العام للقوات المسلحة وجه رئيس أركان الجيش العراقي بالتواصل مع قيادة التحالف الدولي في العراق للمباشرة بأعمال اللجنة الثنائية".

وذكر أن المجلس ثمن جهود الوفد العراقي وتأكيده على تكامل القدرات الأمنية العراقية، والحفاظ على متطلبات السيادة العراقية في جميع جوانبها.

وأوضح المتحدث، أن الاجتماع ناقش إقرار انضمام العراق إلى قاعدة البيانات الدولية في الأمم المتحدة، الخاصة بالأسلحة المفقودة والمسروقة في العراق والعالم؛ بهدف السيطرة على هذا النوع من الأسلحة.

وناقش المجلس، في اجتماعه موضوع دخول الصيادين العرب والأجانب إلى البلاد خلال موسم الصيد، وجرى اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الصدد.

وكان وفد عسكري عراقي رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، اجتمع مؤخرا في واشنطن مع وزير الدفاع الأمريكي وكبار القادة العسكريين؛ لبحث ملفات عسكرية مشتركة بين البلدين.