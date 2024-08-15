 في الافتتاح.. نسمة عبد العزيز تبهر جمهور القلعة بـ الماريمبا - بوابة الشروق
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في الافتتاح.. نسمة عبد العزيز تبهر جمهور القلعة بـ الماريمبا

مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 9:49 م | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 9:49 م

أبهرت نسمة عبدالعزيز عازفة الماريمبا، جمهور مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، في دورته الـ32.

وقدمت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها بانوراما من الأعمال العربية والغربية التى أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا، وسط تفاعل كبير من الجمهور، في أجواء من السعادة والبهجة.

وكان وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا، قد كرما 11 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى في حفل الافتتاح، الذي يقام على مسرح المحكي.

يذكر أن الدورة 32 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام فى الفترة من الخميس 15 اغسطس حتى الأربعاء 28 أغسطس، وتضم 31 حفلا متنوعا على مسرح المحكى.

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