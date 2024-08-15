أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 595 ألفا و620 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 595 ألفا و620 جنديا، بينهم 1220 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8484 دبابة، منها 8 دبابات أمس الأربعاء، و16426 مركبة قتالية مدرعة و16868 نظام مدفعية و1154 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و922 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 367 طائرة حربية، و328 مروحية، و13598 طائرة مسيرة، و2428 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و22775 من المركبات وخزانات الوقود، و2813 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.