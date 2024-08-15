نيويورك تايمز: احتمالات إضعاف حماس تضاءلت بشكل أكبر

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين، اليوم الخميس، بأن إسرائيل حققت كل ما تستطيع تحقيقه على الصعيد العسكري في غزة.

وأضاف المسئولون أن احتمالات إضعاف حركة حماس الفلسطينية تضاءلت بشكل أكبر.

وأشاروا إلى أنه لا يمكن استعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة بالوسائل العسكرية، وأن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد الذي سيمكن تل أبيب من استعادة المحتجزين.

كما أوضحوا أن إسرائيل حاولت إلحاق الضرر بشبكة الأنفاق في غزة لكنها فشلت في تدميرها، مشيرين إلى أن شبكة الأنفاق أثبتت أنها أكبر مما توقعته إسرائيل وهي وسيلة فعالة لحماس.

وأعرب مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن اعتقادهم أن إسرائيل لم تثبت بعد قدرتها على تأمين مناطق سيطرتها في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 39965 فلسطينيا وإصابة 92294 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.