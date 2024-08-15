كييف: الدفاعات الأوكرانية تسقط 29 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

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أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الليفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، أن الجيش الروسي شن الليلة الماضية، هجوما على أوكرانيا باستخدام ثلاثة صواريخ و29 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق بريمورسكو-أختارسك وييسك وكورسك.

وقال أوليشوك، في بيان اليوم الخميس، إن "قوات الدفاع الأوكرانية دمرت 29 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا خلال الليل"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف أوليشوك "في ليلة 15 أغسطس 2024، أطلق العدو ثلاثة صواريخ موجهة من طراز كيه إتش-59 من المجال الجوي لمنطقة كورسك و29 طائرة مسيرة هجومية من طراز شاهد من مناطق بريمورسكو-أختارسك وييسك وكورسك."

وقال أوليشوك: "أسقطت مجموعات إطلاق النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية والطيران ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية 29 طائرة مسيرة معادية في ميكولايف وتشيركاسي وكيروفوهراد وخيرسون. وزابوريجيا وسومي وتشرنيهيف وكييف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.