القسام تعلن استهداف تجمع لقوات الاحتلال في موقع مارس العسكري بصواريخ قصيرة المدى

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، استهداف التجمع الرئيسي لقوات الاحتلال في موقع «مارس» العسكري بصواريخ «رجوم» قصيرة المدى.

وكتبت في بيان مقتضب عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الخميس: «كتائب القسام تستهدف التحشد الرئيسي لقوات العدو في موقع (مارس) العسكري بصواريخ (رجوم) قصيرة المدى».

وأشارت في بيان آخر، إلى إطلاق طائرة انتحارية تجاه تجمعات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة تعد حاسمة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وتجري الجولة بمشاركة ممثلين عن مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، فيما تغيب عنها حركة حماس.

من جانبه، قال مصدر رفيع المستوى، إن وفد التفاوض المصري بالدوحة يبذل جهودًا مكثفة؛ للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المصدر في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن مصر جددت للأطراف كافة ضرورة إيجاد صيغة توافقية للوصول إلى هدنة بشكل عاجل.