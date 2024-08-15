إزالة 137 حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية في الغربية

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ23 لإزالة التعديات، حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 137 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء خلال المرحلة الثانية للموجة 23.

وشدد "الجندي"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، على المتابعة الدقيقة واليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

فيما تم إزالة 44 حالة بناء مخالف على مساحة 3296 مترًا مربعًا، و20 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية على مساحة 12 قيراطًا و5 أسهم، كما تم إزالة 73 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة على مساحة 36666 مترًا مربعًا.

وشدد المحافظ، على تكثيف حملات المرور الميداني بمراكز ومدن المحافظة للتعامل اللحظي حيال كل مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء بكل مراكز ومدن المحافظة.

وأكد متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولًا بأول، مشيرًا إلى أنه لن أسمح بالتهاون في محاسبة أي مسئول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي.