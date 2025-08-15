صحة جنوب سيناء تطلق حملات للرش والترصد الحشري والإصحاح البيئي بشرم الشيخ

أطلقت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة لرش وتطهير شوارع مدينة شرم الشيخ، ومحيط المنشآت السياحية والحيوية بالمدينة؛ لمنع انتقال الأمراض المختلفة، ومكافحة القوارض والبعوض والحشرات الطائرة.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين المقيمين بالمحافظة والقادمين إليها.

وقال الدكتور هيثم الشناوي، وكيل وزارة الصحة، إنه جاري استمرار أعمال الترصد والاستكشاف الحشري والمكافحة المتكاملة في مدينة شرم الشيخ خلال الفترات الصباحية والمسائية، للعمل على خفض كثافات البعوض، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريح اليوم، استمرار أعمال الرش والتطهير باستخدام مواتير الرش، ورشاشات الرذاذ، لضمان تطهير كافة الأماكن المفتوحة والضيقة.