شهدت أسواق الطيور بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، ارتفاعًا في أسعار الدواجن، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 80 جنيها للكيلو.

ورصدت "الشروق" خلال جولة ميدانية بسوق الطيور في منطقة المنشية بوسط المدينة، ارتفاعًا في أسعار بيع الدواجن بمختلف أنواعها.

وقال محمد إسماعيل، أحد تجار السوق، إن أسواق الطيور تشهد ارتفاعًا في الأسعار، حيث تتراوح أسعار الفراخ البيضاء بين 75 و 80 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الفراخ الحمراء "البلدي" 115 جنيهًا للكيلو، والفيومي البلدي 135 جنيهًا.

وأضاف أن سعر كيلو البانيه تراوح بين 180 و 200 جنيه، والأوراك بين 70 و 75 جنيهًا، فيما استقر سعر الكبد والقوانص عند 90 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أن سعر البط السوداني بلغ نحو 140 جنيهًا للكيلو حسب النوع، بينما تراوح سعر زوج الحمام بين 180 و 200 جنيهًا، وسجل الأرنب البلدي 140 جنيهًا للكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض، أوضح إسماعيل أن هناك استقرارًا، حيث وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى 135 جنيهًا، والبيض الأبيض إلى 130 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 115 جنيهًا.

وتوقع عدد من تجار سوق المنشية أن تشهد الأسعار انخفاضًا خلال الفترة المقبلة مع تحسن حركة الطلب وزيادة المعروض في الأسواق، واعتدال درجات الحرارة.





